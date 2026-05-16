Festività soppresse ora possono valere come ferie pagate | la Cassazione cambia tutto

Una recente decisione della Cassazione ha stabilito che le festività soppresse, precedentemente considerate non riconosciute, possono ora essere considerate come ferie pagate. Questa novità riguarda i lavoratori che avevano accumulato giorni di riposo derivanti da festività non più riconosciute ufficialmente. La sentenza modifica le modalità di calcolo delle ferie e dei riposi, portando a conseguenze pratiche per molte aziende e dipendenti. La questione ha suscitato dibattiti tra le parti coinvolte, con ripercussioni sui contratti di lavoro e sulle retribuzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le cosiddette festività soppresse sembravano ormai un residuo del passato. Un antico ricordo sul calendario. Eppure, la Cassazione con la sentenza 50512026 ha riportato il tema al centro dell’attenzione, chiarendo che quei quattro giorni collegati alle ex festività abolite possono assumere — a certe condizioni — la natura di ferie retribuite a tutti gli effetti. La questione è tutt’altro che teorica. Dalla qualificazione di quei giorni dipendono conseguenze economiche concrete: il calcolo della retribuzione durante il riposo, l’inclusione di alcune indennità in busta paga e anche il diritto a recuperare differenze retributive arretrate. Il messaggio che emerge da questa pronuncia è chiaro: il lavoratore, durante il periodo di riposo, non deve subire penalizzazioni economiche rispetto alla normale attività lavorativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Festività soppresse, ora possono valere come ferie pagate: la Cassazione cambia tutto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ferie docenti precari, la Cassazione torna a decidere: cosa cambia. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. Miceli giovedì 30 aprile ore 16 Non sono solo permessi: i quattro giorni dimenticati delle cosiddette festività soppresse possono trasformarsi in ferie retribuiti, con effetti concreti su stipendi e diritti. reddit Sanità, Festività Soppresse: la Cassazione fa chiarezza. La retribuzione deve essere piena e inclusiva di tutte le indennitàSvolta per i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale: le quattro giornate di festività soppresse sono considerate ferie a tutti gli effetti. Una recente sentenza della Cassazione stabilisce ... quotidianosanita.it