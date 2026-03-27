La Asl di Latina ha ampliato l’orario di apertura del centro trasfusionale dell’ospedale Santa Maria Goretti, che ora è aperto anche il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17. Questa modifica mira ad incrementare la raccolta di plasma, utilizzato per la produzione di farmaci salvavita. La decisione si inserisce in un piano per migliorare la disponibilità di questa risorsa nel Lazio.

La Asl pontina potenzia l'attività del centro trasfusionale dell'ospedale Santa Maria Goretti. Un potenziamento che si concretizza con un'apertura pomeridiana del servizio, ogni mercoledì dalle 14 alle 17, con l'obiettivo di aumentare la raccolta di plasma destinato alla produzione di medicinali salvavita. L'aumento stimato della raccolta sarà tra il 15 e il 20%. Le nuove disposizioni sono possibili grazie a un progetto ministeriale veicolato dalla Regione Lazio attraverso il Centro regionale sangue. La Asl di Latina conferma così la sua eccellenza nel campo. La provincia è infatti il primo produttore di plasma in tutto il Lazio, con cifre che sono al di sopra della media regionale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Raccolta di plasma per i farmaci salvavita: la Asl di Latina è un'eccellenza nel Lazio

Articoli correlati

Furto di farmaci salvavita all’Asl di Benevento: un fermo per colpo da 280mila euroTempo di lettura: 2 minutiNella mattina odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto,...

Smantellata banda dei maxi furti di farmaci oncologici: “Centinaia di persone rimaste senza farmaci salvavita”Le indagini della Procura di Reggio Calabria hanno scoperto una vera e propria rete criminale specializzata in questo tipo di furti, con base...

Tutto quello che riguarda Raccolta di plasma per i farmaci...

Temi più discussi: Donazione di plasma, aumenta ancora la quantità conferita in Emilia-Romagna; Vicenda plasma, la Regione attiva una commissione di verifica. Disfunzioni un solo giorno: 300 le sacche non utilizzabili non 6 quintali; RACCOLTA PLASMA PER MEDICINALI SALVAVITA, IL PRIMATO DELL’ASL DI LATINA; Avis Lecco: record di donazioni sangue, criticità per il plasma.

Raccolta di plasma, la Asl di Latina autosufficiente per emoderivati punta a crescere ancoraLATINA – La Asl di Latina punta ad aumentare la raccolta di plasma destinato alla produzione di medicinali salvavita del 15-20% e per questa ragione conferma l’apertura pomeridiana dei servizi trasfus ... radioluna.it

Raccolta plasma per produrre medicinali salvavita, Asl Latina si conferma leader nel LazioRaccolta plasma per produrre medicinali salvavita, Asl Latina si conferma leader nel Lazio Potenziata l’attività del centro trasfusionale del Santa Maria Goretti con un’apertura pomeridiana Aumentar ... online-news.it

SI DICE CHE… Rubrica: “La mia Passione” Raccolta fotografica a cura di Nicola Di Tinco che, in occasione del 50º della Passio Christi di Ginosa, ci farà rivivere vari momenti legati alla sacra rappresentazione attraverso i suoi scatti. Oggi siamo nel 2025! Bu - facebook.com facebook

Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo26 di @FondAutismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie e per sostenere la ricerca scientifica #numerosolidale 45 x.com