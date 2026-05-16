L’Eurovision Song Contest 2026 si sta avviando verso le fasi finali con diverse esibizioni che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tra queste, si segnalano le performance di alcuni partecipanti che hanno ottenuto risultati significativi, portando sul palco momenti di grande emozione. Durante le serate, sono stati registrati record di voti e performances che hanno lasciato il pubblico senza parole. La competizione continua con l’obiettivo di eleggere la canzone che rappresenterà il continente nelle prossime manifestazioni musicali internazionali.

Sal Da Vinci è arrivato alla finale dell’ Eurovision Song Contest 2026 con i numeri dalla sua parte. Il vincitore di Sanremo 2026 ha già scritto un pezzo di storia: Per sempre sì ha superato i 60 milioni di streaming complessivi su tutte le piattaforme digitali, un risultato che nessun artista italiano in gara all’Eurovision aveva mai raggiunto prima della finale. Ma Sal non sta trionfando solo nelle classifiche: è soprattutto quello che sta succedendo fuori dal Belpaese a rendere questo momento degno di nota per tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nei propri sogni. Eurovision Song Contest, i numeri da record di Sal Da Vinci prima della finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision Song Contest 2026, tenta il colpaccio con il record e si commuove sul palco

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