Eurovision 2026 comincia: in diretta da Vienna si avvicendano 15 cantanti e band in gara insieme a due dei Big Four già classificati per la finale (con il nostro Sal Da Vinci che ha messo in scena un vero e proprio matrimonio). Ovvio che non mancano beauty look estremi e massimalisti, come tendenza (adesso) docet +++dropcap In diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna si alza il sipario sulla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. Trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, con il commento di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, la 70esima edizione della kermesse promette come al solito scintille.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eurovision 2026, i beauty look esplosivi della prima semi-finale

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Eurovision 2026 | RECAP ALL 35 SONGS

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