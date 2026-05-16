Eurovision | 15 anni di rinascita in Italia da Raffaella Carrà al boom dei Maneskin

Dopo l’ultima partecipazione nel 1997 con i Jalisse, l’Italia è tornata in gara nel 2011 con Raphael Gualazzi. Da allora, il paese ha assistito a un rinnovato interesse per il festival, che ha portato alla vittoria dei Maneskin e a un aumento degli ascolti televisivi. Questo percorso di circa quindici anni ha segnato un cambiamento significativo rispetto alle precedenti partecipazioni, portando la manifestazione a un ruolo più centrale nel panorama musicale e televisivo italiano.

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