Eurovision | 15 anni di rinascita in Italia da Raffaella Carrà al boom dei Maneskin
Dopo l’ultima partecipazione nel 1997 con i Jalisse, l’Italia è tornata in gara nel 2011 con Raphael Gualazzi. Da allora, il paese ha assistito a un rinnovato interesse per il festival, che ha portato alla vittoria dei Maneskin e a un aumento degli ascolti televisivi. Questo percorso di circa quindici anni ha segnato un cambiamento significativo rispetto alle precedenti partecipazioni, portando la manifestazione a un ruolo più centrale nel panorama musicale e televisivo italiano.
Dall'ultima volta del 1997 con i Jalisse in differita al ritorno nel 2011 con Raphael Gualazzi, passando per il trionfo dei Maneskin e il successo Auditel. Merito anche, se non soprattutto, di Raffaella Carrà Esattamente 15 anni fa, era il 14 maggio del 2011, l'Italia tornava in gara all'Eurovision Song Contest dopo 13 anni d'assenza forzata, con una finale in onda su Rai 2 trainata da Raffaella Carrà, commentatrice nonché madrina di una manifestazione canora da lei sempre amata. 15 anni dopo quello che all'epoca sembrava un azzardo si è invece trasformato in un appuntamento fisso da milioni di telespettatori e share alle stelle, con Sal Da Vinci in gara per il Bel Paese dopo il trionfo sanremese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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In memoria di Raffaella Carrà, presentatrice e spokesperson di passate edizioni dell 'Eurovision, di cui era una grande fan. reddit
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Dal 2011 al 2026: quindici anni di Italia all’Eurovision, nel ricordo di Raffaella CarràIl 14 maggio 2011 l'Italia tornava in gara all'Eurovision Song Contest, grazie alla spinta di Raffaella Carrà. Ripercorriamo 15 anni di successi. eurofestivalnews.com