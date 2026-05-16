Nella giornata di sabato 16 maggio 2026 sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati resi noti i numeri usciti, insieme ai numeri che sono in attesa di uscita più a lungo e ai jackpot aggiornati. I risultati delle estrazioni sono disponibili e sono stati pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Sono stati inoltre indicati i numeri più ritardatari in ciascuna delle tre lotterie.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 16 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 106 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti. Il numero più estratto è il 32 sulla ruota Nazionale, uscito per ben 23 edizioni del concorso. Stessa frequenza anche per il 16 sulla ruota di Napoli e il 57 sulla ruota di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 16 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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