Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi sabato 16 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Oggi, sabato 16 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta su Today, con aggiornamenti in tempo reale. Sono stati pubblicati i risultati delle rispettive estrazioni, insieme alle quote e ai premi assegnati. Le estrazioni rappresentano un appuntamento regolare per gli appassionati che attendono di conoscere i numeri estratti e le eventuali vincite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui