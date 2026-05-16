Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi sabato 16 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 16 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta su Today, con aggiornamenti in tempo reale. Sono stati pubblicati i risultati delle rispettive estrazioni, insieme alle quote e ai premi assegnati. Le estrazioni rappresentano un appuntamento regolare per gli appassionati che attendono di conoscere i numeri estratti e le eventuali vincite.

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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, sabato 16 maggio 2026, in diretta su Today.it. È l'ultimo appuntamento con la fortuna di questa settimana. Come di consueto, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera, scoprendo la sestina. 🔗 Leggi su Today.it

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