Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 12 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote

Oggi, martedì 12 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta e sono disponibili le quote associate alle varie giocate. L’estrazione ha riguardato diverse regioni e città italiane, con i risultati pubblicati immediatamente dopo la chiusura delle schedine. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso vari canali di informazione.

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