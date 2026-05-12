Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 12 maggio 2026 | tutti i numeri vincenti e le quote
Oggi, martedì 12 maggio 2026, sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta e sono disponibili le quote associate alle varie giocate. L’estrazione ha riguardato diverse regioni e città italiane, con i risultati pubblicati immediatamente dopo la chiusura delle schedine. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso vari canali di informazione.
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 12 maggio 2026, in diretta su Today.it. Nuova settimana, nuovo appuntamento con la dea benndata. Come di consueto, tra poco, a partire dalle ore 20, seguiremo in tempo reale il concorso di stasera, scoprendo la sestina.🔗 Leggi su Today.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026
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