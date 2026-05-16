Estrazioni del Lotto di sabato 16 maggio 2026 | la ruota di Napoli
Sabato 16 maggio 2026 si è svolta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. I numeri vincenti sono stati resi noti poco dopo le estrazioni. La ruota di Napoli ha distribuito i numeri estratti in questa sessione, che sono stati pubblicati immediatamente per i giocatori. Questo appuntamento si inserisce nelle consuete estrazioni settimanali, con numeri che vengono scelti attraverso il meccanismo di estrazione ufficiale. Le combinazioni vincenti sono state rese pubbliche subito dopo il sorteggio.
Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 16 maggio 2026:86 - 46 - 15 - 33 - 65I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
del lotto di sabato 9 maggio 2026
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