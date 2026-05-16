Estrazioni del Lotto di sabato 16 maggio 2026 | la ruota di Napoli

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 si è svolta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. I numeri vincenti sono stati resi noti poco dopo le estrazioni. La ruota di Napoli ha distribuito i numeri estratti in questa sessione, che sono stati pubblicati immediatamente per i giocatori. Questo appuntamento si inserisce nelle consuete estrazioni settimanali, con numeri che vengono scelti attraverso il meccanismo di estrazione ufficiale. Le combinazioni vincenti sono state rese pubbliche subito dopo il sorteggio.

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Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 16 maggio 2026:86 - 46 - 15 - 33 - 65I numeri estratti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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