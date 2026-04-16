Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 16 aprile 2026

Oggi, 16 aprile 2026, alle 20:30 si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa. Durante l’evento sono stati estratti i numeri vincenti, relativi a questa lotteria che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. La lotteria si tiene regolarmente ogni giovedì sera e permette ai partecipanti di tentare la fortuna con questa formula.

Estrazione VinciCasa oggi 16 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 15 APRILE 2026 ESTRAZIONE 14 APRILE 2026 ESTRAZIONE 13 APRILE 2026 ESTRAZIONE 12 APRILE 2026 ESTRAZIONE 11 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 16 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 16 aprile 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 16 febbraio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 16 marzo 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 aprile; Win for Life VinciCasa, niente ‘5’ nell’estrazione del 13 aprile; Parma, vinta una casa con VinciCasa: 200mila euro in denaro per un fortunato giocatore; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 13 aprile. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it VinciCasa: vinta una casa a ParmaNell'estrazione di venerdì 3 aprile è stata vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. agimeg.it Estrazione Vincicasa n. 105 di mercoledì 15 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook