Estrazione Superenalotto oggi 16 aprile 2026 | i numeri vincenti

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti saranno annunciati durante la tradizionale estrazione serale, che si svolge in diretta. L’estrazione viene trasmessa secondo il consueto orario, e i risultati saranno disponibili subito dopo l’evento. Nessun’altra informazione sulle modalità di estrazione o sui premi attesi.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 16 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 16 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 03/03/2026

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