Esame di Stato di terza media chi può essere ammesso | Invalsi e comportamento tra i requisiti

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado sostengono l’Esame di Stato tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Per essere ammessi, devono aver partecipato alle prove Invalsi e rispettare le regole sul comportamento durante l’anno scolastico. La verifica delle condizioni di ammissione avviene prima delle prove ufficiali, che si svolgono in queste date. L’esame rappresenta l’ultimo step del percorso di terza media, conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado sostengono l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. La prova finale prevede tre scritti e un colloquio, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esame terza media italiano 2026: gli errori da evitare, le tracce e il ripasso delle regole

Sullo stesso argomento

Sono iniziate le prove Invalsi per la terza media: materie, valutazioni e requisiti per accedere all’esameFino al 30 aprile 2026 sono in programma le prove Invalsi per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, obbligatorie per accedere...

Prove Invalsi terza media 2026, studenti al test dall’8 al 30 aprile: partecipazione obbligatoria per accedere all’esameSono in programma nel mese di aprile le prove INVALSI 2026 per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, passaggio obbligato per...

Le informazioni sulla nomina dei commissari esterni e sui limiti normativi previsti per le domande durante l'esame di Stato 2026. #Didattica #Studenti x.com

Esame di Maturità 2026: pubblicati i presidenti delle commissioni. Dove trovare gli elenchi e come consultarliMaturità 2026: pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni d’esame. Disponibili gli elenchi ufficiali per le scuole superiori italiane. alfemminile.com

Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio oraleL'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che por ... orizzontescuola.it