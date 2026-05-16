Elly Schlein a Prato per sostenere Matteo Biffoni Non è scontato tornare in un momento di difficoltà

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha visitato Prato per sostenere la campagna elettorale del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La sua presenza si è aggiunta alle tappe di Pistoia e di Arezzo programmate prima e dopo quella in città. Durante l'incontro, ha espresso che il ritorno in città in un momento di difficoltà non è scontato. La Schlein ha accompagnato il candidato sindaco Matteo Biffoni, partecipando a incontri pubblici e incontri con i cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo la tappa di Pistoia e prima di quella in programma ad Arezzo, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto visita a Prato per sostenere la campagna elettorale del centrosinistra in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, affiancando il candidato sindaco Matteo Biffoni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prato, il PD punta sul record di voti: torna in campo Matteo BiffoniIl Partito Democratico ha ufficialmente individuato la figura che guiderà la coalizione del campo largo per le prossime consultazioni amministrative... Elly Schlein a Prato per sostenere Matteo Biffoni. Non è scontato tornare in un momento di difficoltà x.com Il messaggio di Schlein: Il Pd è al vostro fianco. Prato, città centrale. Biffo: No rannicchiatiBagno di folla ieri alla casa del Popolo di Coiano con la leader dem Non voglio i pratesi mosci, torniamo insieme a camminare veloci . lanazione.it Elly Schlein a Prato per sostenere Matteo Biffoni. Non è scontato tornare in un momento di difficoltàLa segretaria Pd in città dopo Pistoia e prima di Arezzo al fianco del candidato del centrosinistra. Biffoni: Da Prato passa la sfida nazionale del centrosinistra ... firenzetoday.it