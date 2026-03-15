Stanotte si svolge la cerimonia degli Oscar 2026, con le nomination ufficiali annunciate e le categorie pronte a premiare i film, gli attori e i registi più votati. Tra i favoriti ci sono alcune pellicole e interpreti che si sono distinti durante l’anno, mentre altri candidati si contendono i premi nelle varie sezioni. La serata promette di essere ricca di attenzione e di momenti di suspense.

Roma, 15 marzo 2026 – Stanotte assisteremo alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Le nomination di quest’anno sono state piene di sorprese: ‘ I peccatori ’ ha ottenuto la cifra record di 16 candidature, Guillermo Del Toro e Yorgos Lanthimos non sono comparsi tra i registi nominati rispettivamente per ‘ Frankenstein’ e ‘ Bugonia ’ e, al contrario, Kate Hudson è riuscita a ottenere una candidatura per il suo ruolo in ‘Song Song Blue’. A pochi giorni dalla consegna delle statuette la “battaglia” per i premi è ancora tutta aperta. Ecco chi sono tutti i candidati e in quali categorie. Miglior film Bugonia. F1. Frankenstein. Hamnet. Marty Supreme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oscar 2026, tutte le nomination e le categorie: i favoriti

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