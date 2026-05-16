E45 la replica di Curcio | Da Gozzoli giudizi fuori luogo e inopportuni

Il segretario del Partito Democratico nella città ha commentato lo stato della superstrada E45, affermando che sarebbe abbandonata sia da Anas che dal Governo. In risposta, il Commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione ha dichiarato che le affermazioni di Gozzoli sono fuori luogo e inopportune. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti riguardo alla gestione e alla manutenzione di infrastrutture strategiche.

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Le dichiarazioni del segretario cesenate del Partito Democratico Matteo Gozzoli sullo stato di "abbandono" della superstrada E45 da parte di Anas e Governo hanno suscitato anche la secca replica del Commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione Fabrizio Curcio. Gozzoli, nelle sue critiche, ha infatti tirato in ballo pure la struttura commissariale, ma questo per Curcio è "completamente fuori luogo e inopportuno, oltre a evidenziare la non conoscenza delle dinamiche e del lavoro che, di intesa con il territorio, si sta portando avanti". "Spiace constatare tanta leggerezza – afferma il Commissario straordinario Fabrizio Curcio – nel formulare un giudizio affrettato su un processo in corso, evidentemente non noto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E45, la replica di Curcio: "Da Gozzoli giudizi fuori luogo e inopportuni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caos E45, il Commissario alla ricostruzione replica al Pd: "Affermazioni fuori luogo e inopportune"Non si fa attendere la risposta della Struttura commissariale alle critiche sollevate dal segretario territoriale del Pd, Matteo Gozzoli, in merito... War Machine, recensione: un rumoroso action fuori luogo e fuori postoRetorica militare, soldati pronti a tutto e un gigantesco robot alieno: ne sentivamo il bisogno? Certo che no. A Città di Castello tamponamento lungo la E45, un mortoCITTA' DI CASTELLO Incidente stradale mortale sabato mattina lungo la E45 (corsia nord) poco dopo lo svincolo di Promano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale del ... ilmessaggero.it A Città di Castello tamponamento lungo la E45, morto un 22enneCITTA' DI CASTELLO Incidente stradale mortale sabato mattina lungo la E45 (corsia nord) poco dopo lo svincolo di Promano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale del ... corriereadriatico.it