E’ volato via della moto! Tragico schianto per il pilota italiano | lacrime!
Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 16 maggio sul circuito di Vallelunga, in provincia di Roma. Un pilota italiano, nato nel 1966 e originario di Firenze, ha perso la vita dopo un grave scontro mentre era in sella alla sua moto. L’incidente ha provocato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori. La notizia ha fatto il giro del mondo del motociclismo, che ora piange la perdita di uno dei suoi protagonisti.
Lutto nel mondo del motociclismo. È morto Dimitri Tempesti, pilota fiorentino classe 1966, vittima di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 16 maggio sul circuito di Vallelunga, in provincia di Roma. L’incidente si è verificato durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026, nel corso delle Q2 del Trofeo RR Cup. Secondo le prime ricostruzioni, Tempesti sarebbe stato coinvolto in un violento highside all’uscita della curva Roma. Inutili i soccorsi in pista. Il pilota è stato immediatamente soccorso dal personale medico presente sul circuito, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Per Tempesti non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
TRAGEDIA NELLA MOTOGP: MORTO IL NOTO MECCANICO ITALIANO IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “E’ volato proprio lì”. Tragico schianto nella notte per Luca, era in sella alla sua moto
“Sei volato via troppo presto”. Cobolli, le lacrime dopo l’impresa: la dedica straziante del campione italianoUna vittoria straordinaria che si intreccia con il dolore personale e trasforma una semifinale di tennis in un momento di grande impatto emotivo.