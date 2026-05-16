E’ volato via della moto! Tragico schianto per il pilota italiano | lacrime!

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 16 maggio sul circuito di Vallelunga, in provincia di Roma. Un pilota italiano, nato nel 1966 e originario di Firenze, ha perso la vita dopo un grave scontro mentre era in sella alla sua moto. L’incidente ha provocato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori. La notizia ha fatto il giro del mondo del motociclismo, che ora piange la perdita di uno dei suoi protagonisti.

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