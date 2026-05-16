Recentemente, un noto marchio di orologi ha annunciato una collaborazione con la saga di Harry Potter, introducendo una collezione ispirata al mondo magico. La linea comprende diversi modelli che riprendono elementi iconici della serie, come simboli e dettagli distintivi delle case e dei personaggi. La collezione sarà disponibile in negozi selezionati e online, con un’ampia varietà di stili e colori. La partnership segna un passo importante nel settore dell’orologeria, combinando design classici con riferimenti alla celebre saga.

Timex ha appena trasformato l’orologeria in qualcosa di un po’ più incantato grazie a una nuova collaborazione con Harry Potter. Il risultato è una collezione di orologi ispirata all’universo creato da J.K. Rowling, pensata per portare piccoli riferimenti magici nella vita quotidiana. Quando la magia di Hogwarts incontra il tempo: Timex x Harry Potter. Secondo Timex, l’idea alla base del progetto è semplice: il tempo è una forma di magia condivisa. Come ha spiegato la CMO del brand a WWD, la collaborazione nasce dal desiderio di creare oggetti che colleghino le persone alle storie che amano, trasformando la nostalgia in qualcosa di indossabile ogni giorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se vi dicessimo che Timex ha firmato una collezione di orologi in collab con Harry Potter?

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