È finita Famiglia nel bosco finalmente mamma Catherine potrà farlo
Dopo settimane di contatti limitati e autorizzati, la famiglia ha concluso un colloquio di cinque ore in un ambiente protetto. La mamma, chiamata Catherine, potrà ora svolgere una determinata attività che aveva visto sospesa. L'incontro si è svolto nel bosco, segnando la fine di un periodo di restrizioni e di incontri ristretti. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle modalità o sui contenuti del colloquio.
Cinque ore di colloquio protetto, le prime in presenza dopo settimane di contatti limitati e autorizzati. È quanto ha potuto trascorrere oggi Catherine Birmingham con i suoi tre figli, attualmente ospitati in una comunità per minori nel Vastese. L’incontro si è svolto in un ambiente riservato, con la presenza delle figure incaricate dal tribunale e degli operatori della struttura. La donna, conosciuta al pubblico per la vicenda che ha portato all’allontanamento dei bambini e alla sospensione della responsabilità genitoriale, si è presentata accompagnata dal marito Nathan. Secondo quanto riferito, non sono state rilasciate dichiarazioni né all’arrivo né all’uscita, avvenuta in modo rapido e in silenzio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
È finita. Finalmente la mamm..
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