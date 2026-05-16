Duomo festa pop tra i giovani e protesta dei commercianti

Nella zona del centro storico, si sono svolte diverse attività che hanno coinvolto sia i giovani che i commercianti. Durante una festa popolare, numerosi negozi sono rimasti chiusi, con alcuni cordoni di sicurezza posizionati all’ingresso. Nel frattempo, sono stati avviati incontri tra rappresentanti dei commercianti e le autorità per affrontare la questione, senza però arrivare a una soluzione definitiva. La situazione ha generato momenti di tensione tra le parti coinvolte.

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? Domande chiave Come hanno fatto i cordoni di sicurezza a bloccare i negozi?. Chi ha avviato il confronto con le autorità per risolvere lo stallo?. Perché i commercianti considerano la piazza un bene comune e non privato?. Quali misure cambieranno per bilanciare musica e diritto al lavoro?.? In Breve Artisti sul palco: da Saturnino a Annalisa passando per Elisa e J-Ax.. Confesercenti Milano e Andrea Painini avviano vertici con le autorità di pubblica sicurezza.. Restringimento accessi pedonali penalizza i negozianti dei vicoli intorno al Duomo.. Gestione flussi mette in discussione la vivibilità economica del centro storico milanese.. Migliaia di giovani hanno invaso Piazza Duomo ieri sera per il concerto Radio Italia Live, trasformando il sagrato della Cattedrale in un palcoscenico a cielo aperto nonostante le nuvole cariche di pioggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Duomo, festa pop tra i giovani e protesta dei commercianti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Varazze, fiere in mano ai privati: protesta dei commercianti? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi gestori che sostituiranno i commercianti storici? Come cambieranno i costi di partecipazione per le piccole imprese... Lavori alla rete fognaria, protesta dei commercianti 'esclusi': "Confcommercio Mondragone non ci rappresenta"I lavori alla rete fognaria di Viale Margherita a Mondragone ha suscitato non poche polemiche. Amici, mamme e fan per il concertone pop in piazza Duomo: È la festa della musica milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Amici, mamme e fan per il concertone pop in piazza Duomo: È la festa della musicaLe voci dei 20 mila arrivati da tutta Italia: chi per Stash, chi per Annalisa, chi per cantare le canzoni del momento ... milano.repubblica.it Inter, esplode la festa in centro. Piazza Duomo è nerazzurra tra fumogeni, cori e sfottò: I campioni d’Italia siamo noiCaroselli fino a notte fonda per la conquista del ventunesimo tricolore. Ultrà in corteo dal Castello. Ora via ai preparativi per la parata con il pullman scoperto, in programma tra un paio di settima ... ilgiorno.it