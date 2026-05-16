Droga a Cassino convalidati gli arresti di tre uomini

Nella città di Cassino, tre uomini sono stati arrestati e i loro provvedimenti sono stati convalidati dal giudice. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di due operazioni condotte dai carabinieri nei giorni scorsi, che avevano come obiettivo il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno portato all’arresto di tutte e tre le persone coinvolte, che ora si trovano in custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

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Convalidati dal giudice gli arresti di tre uomini residenti a Cassino, finiti nei giorni scorsi nel mirino dei carabinieri nell’ambito di due distinte operazioni antidroga. Si tratta di un trentasettenne e di due quarantenni, accusati a vario titolo di detenzione di cocaina e hashish ai fini di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, auto in fuga dalla polizia provoca tre morti: convalidati tre arrestiIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti dei tre uomini coinvolti nel tragico incidente avvenuto... Droga, doppia operazioneTre arresti in poco tempo: i carabinieri di Cassino sequestrano in totale oltre 400 grammi di stupefacenti. Ai domiciliari un barbiere per un etto di hashish. Qualche giorno prima blitz in un garage: ... ciociariaoggi.it Cassino , droga lanciata in carcere: sgominata una bandaAl centro del sistema, una fitta e consolidata rete di comunicazioni tra alcuni detenuti e complici all'esterno. Le modalità di introduzione della merce illecita erano particolarmente ingegnose, ... ilmessaggero.it