Un nuovo documentario su Amazon Prime ripercorre la carriera di Paul McCartney, dal termine dei Beatles fino alla formazione dei Wings. Il film, intitolato “Paul McCartney: Man on the Run”, offre uno sguardo sul decennio più difficile del musicista, evidenziando momenti chiave della sua vita professionale dopo la fine del gruppo. La narrazione si concentra sui fatti più rilevanti di quel periodo, senza interpretazioni o analisi.

Bisogna essere addentro alla parabola beatlesiana per godere del racconto di “Paul McCartney: Man on the Run”, doc appena uscito su Amazon Prime che racconta il tormentato decennio dell’ex Beatle, tra lo scioglimento dei Fab Four e la fine dei Wings, la band con cui tentò (e in parte riuscì) a ricostruire la magia. La storia è nota, ma altrettanto controversa: alla fine del ’69 i Beatles praticamente non esistono più, anche se è proibito dirlo e renderlo pubblico, per proteggere l’investimento. John e Paul, i leader della band, stanno andando in direzioni opposte e quel formato così anni Sessanta ormai va stretto a entrambi. Il problema, di fronte al pianeta di fans adoranti, è chi sia disposto a prendersi la responsabilità di mandare tutto all’aria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La solitudine dei numeri uno. McCartney dalla fine dei Beatles ai Wings

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