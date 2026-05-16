Mario Draghi è riconosciuto come una figura di grande autorità nel panorama europeo, grazie al suo passato come presidente della Banca centrale europea e come presidente del Consiglio italiano. Attualmente, è l’unico politico che ha un piano chiaro per l’Europa, ma non detiene le leve di potere necessarie per attuarlo. La sua posizione e la sua reputazione lo rendono un protagonista isolato, in attesa di un ruolo che possa tradurre in azioni concrete le sue proposte.

L’elefante nella stanza dell’Unione europea è italiano e si chiama Mario Draghi. Non esiste oggi un politico che goda della stessa reputazione e autorevolezza dell’ex presidente della Banca centrale europea ed ex presidente del Consiglio italiano. E non esiste neppure un leader che negli ultimi anni abbia esposto con altrettanta chiarezza una visione organica su come uscire dalla stagnazione economica, industriale e geopolitica in cui l’Europa si trova. Draghi ha le idee, ma non ancora un ruolo politico per implementarle. Da quando è terminato il suo mandato a Palazzo Chigi, nell’ottobre del 2022, Draghi ha disseminato il suo pensiero in una serie di interventi pubblici tra conferenze, meeting, audizioni, lauree honoris causa e altri discorsi sparsi qua e là nelle città europee. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Draghi ha l’unico vero piano per l’Europa, ma non il potere per applicarlo

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