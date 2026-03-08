Bollate va in pensione Elena Meroni la colonna del Sociale

A Bollate, Elena Meroni lascia il suo ruolo nel settore sociale dopo tanti anni di servizio. Conosciuta in tutta la comunità, è considerata una figura di riferimento nel suo ambito. La sua esperienza e il suo impegno sono stati riconosciuti pubblicamente, e ora si prepara a vivere una nuova fase della vita. La notizia della sua pensione è stata comunicata ufficialmente.

