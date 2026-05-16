Domenico Pozzovivo | Pellizzari deve stare tranquillo Mi sono rimesso in gioco con cognizione di causa

Domenico Pozzovivo ha dichiarato che Pellizzari può stare tranquillo e che si è ripreso in modo consapevole. Le parole sono state pronunciate in un momento in cui si discute di cambiamenti e delle relative responsabilità che ne derivano. La frase suggerisce che la decisione di Pozzovivo di tornare in gioco è stata presa con attenzione e consapevolezza. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o ai motivi di questa scelta.

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Cambiano i tempi, cambiano le responsabilità. E non sempre è da considerarsi qualcosa di positivo. Domenico Pozzovivo, uno dei rappresentanti più influenti del ciclismo italiano, è intervenuto ai microfoni parlando proprio di questo argomento in occasione de “ Il processo alla tappa “, rubrica di approfondimento andata in onda su Rai2 al termine dell’ottava frazione del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un percorso di 156 km con partenza da Chieti ed arrivo in quel di Fermo. Il classe 1982 nello specifico ha posto l’attenzione sul trend in auge in questo momento che, a conti fatti, sta sempre di più penalizzando la categoria U23: “ Rispetto alla mia generazione, in cui si passava al professionismo a 22 anni, adesso tanti giovani si ritrovano subito a 19 con delle responsabilità consistenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Domenico Pozzovivo: “Pellizzari deve stare tranquillo. Mi sono rimesso in gioco con cognizione di causa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arbeloa: “Mbappé deve stare tranquillo, so che non è felice ma non ci sono problemi con lui”Kylian Mbappé sta vivendo uno dei periodi più bui e difficili della sua carriera, a poche settimane dall’inizio del prossimo Mondiale. Ciclismo, il ritorno di Domenico Pozzovivo a 43 anni: “Pronto a rimettermi in gioco”Roma, 3 aprile 2026 – In un momento in cui lo sport italiano, sull'onda emotiva del disastro del calcio, con il terzo Mondiale di fila saltato, cerca... Giro d’Italia, Domenico Pozzovivo: Pellizzari deve stare tranquillo. Mi sono rimesso in gioco con cognizione di causaCambiano i tempi, cambiano le responsabilità. E non sempre è da considerarsi qualcosa di positivo. Domenico Pozzovivo, uno dei rappresentanti più ... oasport.it Il viaggio del Giro d'Italia raccontato da Domenico Pozzovivo e Giulio PellizzariDa Torino a Livigno passando per Napoli: 2.395,8 km alla media di 42,626, quella di Tadej Pogacar, primo nella classifica generale e maglia rosa. Alle sue 56 ore, 11 minuti e 42 secondi Domenico ... ilfoglio.it