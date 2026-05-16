Docenti | flashmob davanti al Ministero per stipendi più alti
Un gruppo di docenti ha organizzato un flashmob davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, portando in strada una lezione simbolica. I partecipanti hanno alzato i cedolini degli stipendi rivolti verso il cielo e hanno osservato otto minuti di silenzio in segno di protesta. L’azione si è svolta durante l’orario di lavoro e ha coinvolto un numero non specificato di insegnanti, che hanno voluto così evidenziare le loro richieste di aumenti salariali.
Una lezione simbolica in strada, cedolini alzati al cielo e otto minuti di silenzio davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito.Così docenti e personale ATA hanno protestato oggi, 16 maggio 2026, nel corso di un flashmob organizzato a Roma per denunciare stipendi ritenuti insufficienti rispetto al costo della vita.La manifestazione ha riunito insegnanti precari e altri lavoratori della scuola arrivati da diverse città italiane.Al centro della protesta ci sono il rinnovo del contratto scuola, la perdita del potere d’acquisto e la richiesta di investimenti strutturali nel sistema educativo.I manifestanti parlano di una situazione “non più sostenibile” per chi lavora ogni giorno nella scuola pubblica italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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