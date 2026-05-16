Un gruppo di docenti ha organizzato un flashmob davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, portando in strada una lezione simbolica. I partecipanti hanno alzato i cedolini degli stipendi rivolti verso il cielo e hanno osservato otto minuti di silenzio in segno di protesta. L’azione si è svolta durante l’orario di lavoro e ha coinvolto un numero non specificato di insegnanti, che hanno voluto così evidenziare le loro richieste di aumenti salariali.

Una lezione simbolica in strada, cedolini alzati al cielo e otto minuti di silenzio davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito.Così docenti e personale ATA hanno protestato oggi, 16 maggio 2026, nel corso di un flashmob organizzato a Roma per denunciare stipendi ritenuti insufficienti rispetto al costo della vita.La manifestazione ha riunito insegnanti precari e altri lavoratori della scuola arrivati da diverse città italiane.Al centro della protesta ci sono il rinnovo del contratto scuola, la perdita del potere d’acquisto e la richiesta di investimenti strutturali nel sistema educativo.I manifestanti parlano di una situazione “non più sostenibile” per chi lavora ogni giorno nella scuola pubblica italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Docenti: flashmob davanti al Ministero per stipendi più alti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nuovi importi stipendi ATA: il caso degli aumenti più alti agli operatori, superano anche quelli degli assistenti (e dei docenti)Sottoscritta ieri, 1° aprile, l’ipotesi del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio...

Con la guerra in Iran avremo prezzi più alti e stipendi reali più bassi fino al 2028: lo studio SvimezLa crisi energetica causata dalla guerra in Iran sta già avendo effetti che si faranno sentire per tutto l'anno prossimo, anche se il conflitto...

Docenti: flashmob davanti al Ministero per stipendi più altiUna lezione simbolica in strada, cedolini alzati al cielo e otto minuti di silenzio davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito.Così docenti e ... ilsipontino.net

Una lezione davanti al ministero: flashmob dei docenti per chiedere l’adeguamento degli stipendi (foto)Docenti e il personale ATA hanno promosso in queste ore una giornata di forte protesta nazionale davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma. La manifestazione si è sviluppata ... msn.com