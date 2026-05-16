Diritto alla casa | il centrosinistra presenta il proprio piano strategico
Lunedì 18 maggio, le forze politiche di centrosinistra a Senigallia hanno annunciato un nuovo piano strategico dedicato al diritto alla casa. L'obiettivo principale è rafforzare la presenza della città all’interno dell’area territoriale della Valle Misa-Nevola. La presentazione del progetto rappresenta un passo importante nel percorso politico avviato per affrontare questioni abitative e promuovere lo sviluppo territoriale. La proposta mira a delineare interventi e iniziative per migliorare le condizioni abitative nella zona.
SENIGALLIA – Lunedì 18 maggio le forze progressiste di Senigallia compiono un nuovo, decisivo passo avanti nel percorso di costruzione del futuro della città, inserendola stabilmente all'interno della dimensione territoriale della Valle Misa-Nevola. L'incontro dal titolo “Buone maniere per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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