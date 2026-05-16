Diritto alla casa | il centrosinistra presenta il proprio piano strategico

Lunedì 18 maggio, le forze politiche di centrosinistra a Senigallia hanno annunciato un nuovo piano strategico dedicato al diritto alla casa. L'obiettivo principale è rafforzare la presenza della città all’interno dell’area territoriale della Valle Misa-Nevola. La presentazione del progetto rappresenta un passo importante nel percorso politico avviato per affrontare questioni abitative e promuovere lo sviluppo territoriale. La proposta mira a delineare interventi e iniziative per migliorare le condizioni abitative nella zona.

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