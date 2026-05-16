Domenica prossima si terrà il derby tra la squadra di casa e il Torino, con alcune stelle che rischiano di essere squalificate. Durante le ultime partite, diversi giocatori sono stati ammoniti e potrebbero ricevere una seconda sanzione che comporterebbe la sospensione. La lista dei diffidati include alcuni dei principali protagonisti di entrambe le squadre, che dovranno fare attenzione durante il match per evitare di perdere la possibilità di scendere in campo in eventuali prossime sfide.

Vlahovic, il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus: il punto sul serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO Alisson, contatti fra il portiere e Spalletti. Il tecnico della Juve spinge per averlo. La posizione del brasiliano – VIDEO L’annuncio di Bernardo Silva sul futuro: «Voglio continuare a giocare ai massimi livelli. Ho una preferenza. Vedremo cosa succederà» Lewandowski lascia il Barcellona a zero: ora è ufficiale. Arriverà alla Juventus? Le ultimissime sul suo futuro Spalletti insiste per Pisilli, il tecnico della Juve vorrebbe il centrocampista in bianconero. La posizione della Roma – VIDEO Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Chi è Isaque, il gioiello brasiliano dello Shakhtar accostato alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Diffidati Juve Fiorentina: chi è a rischio squalifica per il derby con il Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIFFIDATI – 26ª GIORNATA DI SERIE A

Sullo stesso argomento

Diffidati Udinese Juve, ecco chi è a rischio squalifica per il prossimo match con il SassuoloBernardo Silva Juve, c’è una condizione necessaria per il trasferimento del portoghese a Torino.

Diffidati Juve Pisa: chi è a rischio squalifica per la gara con l’Udinesedi Redazione JuventusNews24Diffidati Juve Pisa: chi è a rischio squalifica per la gara con l’Udinese.

Diffidati #LecceJuve Chi è a rischio squalifica con la Fiorentina ? x.com

Juventus-Fiorentina: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingDue partite alla fine della stagione della Serie A e un solo obiettivo nella testa della Juventus: qualificarsi alla prossima Champions League. Sulla strada dei bianconeri c'è la Fiorentina che arriva ... tuttosport.com

Juventus-Fiorentina, Spalletti tra secondo posto e Champions: il pronosticoPronostico Juventus-Fiorentina quote analisi precedenti statistiche sfida 37ª giornata Serie A in programma domenica 17 maggio alle ore 12 ... gazzetta.it