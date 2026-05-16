In Europa, il tema della difesa si presenta come una questione centrale per i governi nazionali, che stanno valutando diverse strategie per rafforzare la propria sicurezza. In particolare, si discute di due piani distinti per rispondere agli attacchi esterni, con l’obiettivo di assicurare protezione ai singoli Stati senza compromettere i rapporti con la Nato. Le coalizioni ristrette vengono considerate come possibile soluzione, ma ci sono timori da parte dei governi di indebolire l’alleanza con l’organizzazione militare occidentale.

? Punti chiave Come potrebbero le coalizioni ristrette garantire la difesa dei singoli Stati?. Perché i governi europei temono di indebolire il legame con la Nato?. Quali conseguenze avrebbe per l'Europa un disimpegno totale degli Stati Uniti?. Come può l'esperienza militare ucraina trasformare la sicurezza del continente?.? In Breve Kaja Kallas evita test su attacchi statunitensi o verso membri non Nato.. Andrius Kubilius propone nuovo trattato con Regno Unito, Norvegia e Ucraina.. L'articolo 42 paragrafo 7 del Trattato UE regola l'assistenza reciproca.. L'Ucraina guida l'integrazione pratica della difesa militare europea.. Aquisgrana ospita il discorso di Mario Draghi che delinea due percorsi strategici per garantire una risposta europea immediata in caso di attacco a uno Stato membro dell’Unione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa UE, la sfida di Draghi: due piani per reagire agli attacchi

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DRAGHI: L'Europa è a rischio. Il Report che fa tremare l'UE.

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