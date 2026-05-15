Draghi | l’Europa deve reagire tra dipendenza energetica e Cina
Il tema della dipendenza energetica e tecnologica dell’Europa è al centro di un dibattito che coinvolge leader politici e analisti. In un’intervista, un alto dirigente ha sottolineato la necessità di trovare strategie per ridurre la dipendenza dalla Cina e dagli Stati Uniti, evidenziando le sfide legate alla sicurezza e alla competitività del continente. Viene posta l’attenzione sui costi associati a politiche di autonomia e sulla difficoltà di bilanciare le relazioni internazionali con le esigenze di crescita economica.
? Domande chiave Come può l'Europa evitare la dipendenza tecnologica da Cina e USA? Quanto costerà davvero all'Europa garantire la propria sicurezza e competitività? Perché il ritardo nei data center minaccia il benessere delle famiglie? Come influirà la crisi energetica sulla nostra capacità produttiva futura??? In Breve Spesa strategica annua per competitività e difesa salita a 1.200 miliardi di euro. Commercio area euro cresciuto dal 31% al 55% del PIL dal 1999. Domanda energetica e . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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