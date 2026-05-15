Draghi | l’Europa deve reagire tra dipendenza energetica e Cina

Il tema della dipendenza energetica e tecnologica dell’Europa è al centro di un dibattito che coinvolge leader politici e analisti. In un’intervista, un alto dirigente ha sottolineato la necessità di trovare strategie per ridurre la dipendenza dalla Cina e dagli Stati Uniti, evidenziando le sfide legate alla sicurezza e alla competitività del continente. Viene posta l’attenzione sui costi associati a politiche di autonomia e sulla difficoltà di bilanciare le relazioni internazionali con le esigenze di crescita economica.

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