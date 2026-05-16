Destra debole e spaccata ai lidi Città isolata dobbiamo salvarla

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, il presidente di un importante partito politico ha affermato che la destra nel territorio locale si presenta divisa e debole. Ha inoltre sottolineato come la città si trovi in una condizione di isolamento e abbia bisogno di interventi concreti per evitare ulteriori difficoltà. Le dichiarazioni sono state fatte in un momento di confronto pubblico, senza riferimenti diretti a specifici eventi o responsabilità. La discussione si concentra sulla situazione politica e sociale dell’area.

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È stato Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed europarlamentare del gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici a sminuire con veemenza "le tante cose non vere del governo Meloni", nell’incontro di giovedì a Comacchio per sostenere il candidato Walter Cavalieri Foschini. Ha spiegato la crescita bassa nonostante i fondi del Pnrr "con rischio recessione", la sanità che non riesce a fornire le risposte in tempi certi ai cittadini e "6 milioni di persone rinunciano a curarsi, perchè non possono pagarsi le visite". La deferenza verso Trump con la salita della spesa per armi per finire nelle attuali condizioni,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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