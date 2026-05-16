Da metà maggio i contribuenti italiani possono accedere al modello 730 precompilato, disponibile dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile. È il momento di controllare le spese deducibili e detraibili da inserire nel documento. La procedura permette di modificare e inviare la dichiarazione dei redditi online, facilitando la compilazione e la trasmissione dei dati fiscali. La campagna fiscale si concentra sull’individuazione delle spese che possono essere portate in detrazione o deduzione, come previsto dalla normativa vigente.

La stagione della dichiarazione dei redditi entra nel vivo. Dal 14 maggio, infatti, i contribuenti possono modificare e inviare il modello 730 precompilato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 30 aprile. I più esperti hanno già avuto modo di controllare la propria dichiarazione, mentre in tanti nei prossimi mesi (c’è tempo sino al 30 settembre per l’invio del modello 730) chiederanno al proprio commercialista o al Caf di assisterli. Nonostante il modello precompilato sia sempre più facile da usare e completo dal punto di vista dei dati, è sempre e comunque fondamentale controllare perché all’appello potrebbero mancare alcune spese deducibili o detraibili che potrebbero fare una grande differenza sul saldo finale della dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deduzioni e detrazioni fiscali: ecco le spese da inserire nel 730

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COME funziona la DETRAZIONE FISCALE

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