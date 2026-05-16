Gli studenti dello Stagi hanno partecipato a una competizione nazionale di design incentrata sulla trasformazione di vecchi circuiti elettronici in pezzi di alta gioielleria. La loro capacità di combinare materiali e tecniche ha permesso di creare oggetti che uniscono tecnologia e moda. La guida di insegnanti e professionisti del settore ha accompagnato il percorso di questi giovani creatori, portandoli a ricevere riconoscimenti ufficiali per le loro creazioni innovative. La sfida si è concentrata sulla capacità di reinventare materiali obsoleti in elementi di valore estetico e pratico.

? Punti chiave Come possono i vecchi circuiti elettronici diventare pezzi di alta gioielleria?. Chi ha guidato gli studenti verso questo premio nazionale di design?. Perché il Ministero dell'Istruzione ha voluto premiare questo progetto specifico?. Come influenzerà questo modello di recupero il futuro del Made in Italy?.? In Breve Docenti Silvia Della Rossa e Vanna con l'assistente Debora Spadaccini hanno guidato il progetto.. Progetto nato dalla classe 5CL del Liceo Artistico Stagio Stagi di Pietrasanta.. Iniziativa coinvolge scambi internazionali con l'istituto A.Volta di Aversa e il liceo di Scutari.. Il successo del progetto Re- valorizza l'artigianato locale tra Lucca e la Versilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’elettronica ai gioielli: l’innovazione degli studenti dello Stagi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Feng Chia Night Market, Taiwan - 1,700 Stalls of FOOD PARADISE

Sullo stesso argomento

Smartphone e sanzioni disciplinari: perché inserire nel PTOF un esplicito riferimento ai principi dello Statuto degli studentiUna serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi...

Leggi anche: Dall'abbigliamento di tendenza ai gioielli più preziosi, passando per borse e scarpe must-have

Medio Oriente, dalle tecnologie ai gioielli: cosa e quanto esporta l’Italia?Negli Emirati Arabi, in Qatar o in Arabia Saudita il Made in Italy è cruciale. Con l’attacco di Usa e Israele all’Iran del 28 febbraio, però, ora, molte navi sono bloccate davanti ai porti di Dubai, ... tg24.sky.it

Gioielli, l’industria cresce trainata dal desiderio di investire ma anche di possedere bellezzaAnticipiamo l’apertura dello Speciale Gioielli che sarà in edicola domani 20 maggio, 26 pagine di approfondimenti e analisi sull’industria, alle prese con le sfide del cambiamento dei consumi e della ... ilsole24ore.com