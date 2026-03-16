Smartphone e sanzioni disciplinari | perché inserire nel PTOF un esplicito riferimento ai principi dello Statuto degli studenti

Un nuovo documento mette in evidenza l’importanza di inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa un riferimento diretto ai principi dello Statuto degli studenti riguardo all’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali in classe. Sono disponibili articoli di approfondimento e modelli di documenti scaricabili per la gestione disciplinare di questi strumenti. La questione riguarda l’integrazione di regole chiare nelle attività scolastiche.

Una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. Si tratta di materiali pensati per supportare dirigenti scolastici, DSGA e collegi docenti nell’aggiornamento dei regolamenti d’istituto, del PTOF e delle circolari interne, alla luce delle recenti indicazioni normative e del rafforzamento del. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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