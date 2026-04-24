Il consiglio comunale di Montebelluna ha approvato una variazione di bilancio per gli anni 2026-2028, destinando 1,5 milioni di euro alla manutenzione delle strade e all’installazione di nuove luci LED. La decisione riguarda interventi puntuali per migliorare la sicurezza e l’illuminazione del territorio comunale. La delibera è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza.

? Cosa sapere Montebelluna approva variazione di bilancio 2026-2028 con 1,5 milioni di euro per la viabilità.. I fondi finanziano rifacimento strade, nuove luci LED e interventi nelle frazioni locali.. Montebelluna mette in campo un milione e mezzo di euro per trasformare la viabilità e il decoro urbano attraverso la nuova variazione di bilancio 2026-2028, che punta a intervenire direttamente sulla sicurezza stradale dei quartieri e delle frazioni. Il documento, già discusso in Commissione Bilancio e prossimo al passaggio in Consiglio comunale, definisce un piano triennale che sposta l'attenzione amministrativa dalle grandi opere scolastiche, che hanno assorbito oltre 15 milioni di euro in passato, alla gestione quotidiana degli spazi pubblici e della mobilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montebelluna: 1,5 milioni per strade sicure e nuove luci LED

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