Da Santa Croce a San Miniato bambini e famiglie in cammino per la pace FOTO e VIDEO
È partita da piazza Santa Croce la camminata per la pace. Questa mattina, sabato 16 maggio, le strade del centro si sono animate di bambini, famiglie e insegnanti. Con loro la Lampada della Pace di Assisi, ha sfilato sotto la bandiera della pace. Il corteo, organizzato nell'ambito dell'edizione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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