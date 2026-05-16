Un sacerdote ha accumulato oltre 800.000 follower su TikTok, quasi 300.000 su Instagram e circa 70.000 su Facebook, diventando una presenza attiva sui social media. La sua attività online ha suscitato reazioni contrastanti tra i fedeli e altri utenti, portando a discussioni sulla sua trasformazione da figura religiosa a influencer digitale. La sua popolarità cresce di giorno in giorno, attirando l’attenzione di diverse fasce di pubblico e alimentando un dibattito sulla funzione dei social nella vita spirituale.

Oltre 800mila follower su TikTok, quasi 300mila su Instagram e quasi 70mila su Facebook. Numeri che farebbero impallidire molti professionisti del digitale, ma non non stiamo parlando di un influencer qualsiasi: è Don Roberto Fiscer, il sacerdote genovese che ha trasformato la presenza della Chiesa sui social in un fenomeno di massa. E ora la Curia di Genova ha deciso di affidargli un incarico che segna una svolta significativa nel rapporto tra istituzione ecclesiastica e comunicazione digitale. Don Fiscer ha lasciato la parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, quartiere del comune di Genova, dove svolgeva il suo ministero pastorale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da parroco a star dei social: la nuova missione di Don Roberto divide i fedeli (e non solo)

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