Cotelli | La passione è il segreto della Germani Brescia io cresciuto nel mito di Messina e Scariolo
Matteo Cotelli, giocatore della Germani Brescia, condivide il suo percorso nel mondo del basket, partendo dai primi allenamenti nel minibasket fino a raggiungere il miglior risultato della squadra nella Regular Season. In un'intervista a Fanpage, Cotelli parla della sua passione per il gioco e ricorda come sia cresciuto seguendo le gesta di allenatori e giocatori che lo hanno ispirato durante gli anni. La sua esperienza personale si lega a momenti importanti della squadra, che ha ottenuto risultati storici in questa stagione.
Dai primi passi nel minibasket al miglior piazzamento nella storia della Germani Brescia nella Regular Season, Matteo Cotelli racconta a Fanpage.it il suo percorso dentro la crescita della squadra della sua città: passione, responsabilità e identità costruita un passo alla volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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