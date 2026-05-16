Cotelli | La passione è il segreto della Germani Brescia io cresciuto nel mito di Messina e Scariolo

Matteo Cotelli, giocatore della Germani Brescia, condivide il suo percorso nel mondo del basket, partendo dai primi allenamenti nel minibasket fino a raggiungere il miglior risultato della squadra nella Regular Season. In un'intervista a Fanpage, Cotelli parla della sua passione per il gioco e ricorda come sia cresciuto seguendo le gesta di allenatori e giocatori che lo hanno ispirato durante gli anni. La sua esperienza personale si lega a momenti importanti della squadra, che ha ottenuto risultati storici in questa stagione.

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