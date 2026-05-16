Costi carburante alle stelle autotrasportatori pugliesi pronti allo sciopero nazionale
Il settore dell’autotrasporto merci sta attraversando un periodo di grande difficoltà a causa dei costi del carburante che sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. Gli autotrasportatori provenienti dalla regione pugliese stanno organizzando uno sciopero a livello nazionale, con l’obiettivo di far sentire la propria voce di fronte alle difficoltà crescenti. La situazione riguarda molte imprese del settore, che si trovano a dover affrontare spese più alte senza un corrispondente aumento delle tariffe.
BARI – Il settore dell’autotrasporto merci è in piena emergenza da mesi ormai e si prepara a incrociare le braccia. Per coordinare le azioni sindacali in vista del fermo nazionale dei servizi, proclamato da Confartigianato Trasporti unitariamente al coordinamento Unatras dal 25 al 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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