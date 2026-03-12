Gli autotrasportatori della Valdelsa hanno lanciato un allarme sulla crisi dei prezzi del carburante. La Cooperativa del settore ha evidenziato che il gasolio supera i 2 euro al litro, creando difficoltà economiche per le aziende impegnate quotidianamente nelle operazioni di trasporto. La situazione preoccupa gli operatori, che si trovano a dover affrontare costi crescenti senza alternative immediate.

Il caro carburanti preoccupa il settore dell'autotrasporto. "Con il prezzo del gasolio sopra i 2 euro al litro, si creano problemi seri sul piano economico per noi che siamo sempre in strada a svolgere il nostro servizio quotidiano. Purtroppo, alla luce di questi rincari, non mi sento di escludere un adeguamento delle tariffe che applichiamo ai committenti". A lanciare l'allarme è Gianni Giornelli, presidente da quasi quindici anni della Cooperativa autotrasportatori Valdelsa (CaV) con sede a Poggibonsi in via Giacomo Leopardi. Una realtà presente dal 1967, che oggi conta 36 associati, attivi nella logistica su scala nazionale con 38 veicoli, dagli autotreni ai furgoni, per il ritiro e la consegna di merci.

© Lanazione.it - Autotrasportatori Valdelsa: "Carburante alle stelle". Allarme della Cooperativa

