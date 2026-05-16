Cos’abbiamo trovato Maldive la scoperta dei soccorritori sul corpo di Gianluca

Nelle acque delle Maldive, nelle vicinanze dell’atollo di Vaavu, sono stati recuperati i corpi di cinque sub italiani coinvolti in un incidente durante un’immersione. Tra i corpi trovati, uno è stato identificato come quello di Gianluca Benedetti. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si concentrano sul recupero di eventuali altri dispersi. La tragedia ha coinvolto un gruppo di sub che si trovavano nel luogo al momento dell’incidente.

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È stato identificato in Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dopo la tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Nelle prime ore successive all’evento, alcune informazioni avevano indicato come prima vittima la biologa genovese Monica Montefalcone, ma il successivo riscontro dei soccorritori ha attribuito il ritrovamento a Benedetti. L’istruttore e capobarca padovano è stato localizzato in una grotta sommersa a circa 50 metri di profondità, con la bombola risultata completamente scarica. Indagini sulla tragedia: centrale il dato della bombola esaurita. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cos’abbiamo trovato”. Maldive, la scoperta dei soccorritori sul corpo di Gianluca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sous les eaux : le combat des Maldives pour survivre- Documentaire Environnement- AMP Sullo stesso argomento Maldive, italiani morti nella grotta: il primo corpo trovato è di Gianluca BenedettiIniziato il recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Leggi anche: L’attore italiano trovato morto in casa: la scoperta straziante sul corpo Cos’abbiamo trovato. Maldive, la scoperta dei soccorritori sul corpo di GianlucaÈ di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dopo la tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante ... thesocialpost.it Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione ... tg24.sky.it