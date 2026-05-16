Nelle ultime stagioni la moda si è data alla «pazza gioia»: pensiamo all'(ab)uso di rosa shocking, al verde e al giallo brillante e agli abiti pensati per suscitare una sensazione di energia immediata. Il dopamine dressing, come è stato definito, mirava a inseguire la felicità sartoriale. Ma con il cambiamento degli stili di vita verso serate più tranquille, rituali di benessere e un ritmo più slow, anche il guardaroba si evolve verso un approccio allo stile più delicato e introspettivo che privilegia la calma al caos e il comfort all'effetto wow. In sostanza, il cortisol dressing si lega alle emozioni. Prende il nome dal così detto ormone dello stress che aumenta notevolmente durante situazioni di tensione psico-fisica per aiutare l'organismo a gestire l'emergenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cortisol dressing: cos'è e perché adesso ne abbiamo un «disperato bisogno»

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