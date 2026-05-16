Conte sfida il vuoto di Politano | Spinazzola o Olivera per il Pisa?

In vista della partita contro il Pisa, l’allenatore ha deciso di sostituire Politano con un’altra opzione sulla fascia destra. La scelta tra Spinazzola e Olivera si concentra sulla qualità delle spinte offensive e sulla compatibilità con il resto della squadra. La decisione si basa sulla disponibilità e sulla forma fisica dei due giocatori, mentre si valuta anche come il cambio influirà sul posizionamento e sulla copertura delle fasce laterali. La strategia si concentra sull’assetto difensivo e sulla capacità di attacco sulle fasce.

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? Domande chiave Come influenzerà lo spostamento di Gutierrez l'equilibrio delle fasce?. Chi tra Spinazzola e Olivera garantirà la spinta sulla sinistra?. Perché Lobotka e McTominay sono fondamentali per coprire il vuoto?. Cosa rischia la struttura tattica di Conte senza Politano?.? In Breve Gutierrez potrebbe spostarsi sulla destra per coprire il vuoto lasciato da Politano.. Spinazzola e Olivera competono per il ruolo di esterno sulla fascia sinistra.. Lobotka e McTominay saranno confermati a centrocampo per garantire continuità tattica.. Anguissa inizierà dalla panchina per gestire il minutaggio dopo le ultime partite.. La squalifica di Matteo Politano costringe Antonio Conte a ripensare la strategia tattica per il match contro il Pisa, previsto domenica alle ore 12:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Conte sfida il vuoto di Politano: Spinazzola o Olivera per il Pisa? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Spinazzola sulla fascia, Olivera in difesa. Il Toro con Simeone e Zapata Napoli-Milan, dubbi su Politano e Spinazzola: possibilità per Gutierrez dal 1?Terminata la sosta per le nazionali, il Napoli è pronto a tornare in campo il giorno di pasquetta. Allegri-Conte, sfida tra Champions e futuroPanchine bollenti. All’improvviso, in dirittura di arrivo di un campionato che Allegri e Conte immaginavano di chiudere diversamente, lottando spalla a spalla con l’Inter per ... ilmattino.it Napoli, Conte ritrova Di Lorenzo e Vergara: infermeria sempre più vuota verso il BolognaBuone notizie per Antonio Conte in vista della sfida contro il Bologna. Il Napoli continua infatti a recuperare pezzi importanti e, dopo settimane complicate, l’infermeria azzurra si sta progressivame ... gonfialarete.com