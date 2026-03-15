Un nuovo modello di borsa a mano della linea Courreges, chiamato ‘holy’, è arrivato sul mercato. La borsa viene descritta come un accessorio che potrebbe attirare l’attenzione di chi cerca un oggetto di moda di qualità. La nota di trasparenza informa che l’articolo contiene link di affiliazione e che si potrebbero ricevere commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’eredità Space Age: perché la borsa Courrèges Holy è un’icona. La borsa ‘Holy’ di Courrèges non è semplicemente un accessorio, ma rappresenta un ponte diretto tra l’estetica futurista degli anni Sessanta e il guardaroba contemporaneo. Il design si distingue per le sue linee rigorose e il manico a forma di anello, un dettaglio che richiama immediatamente l’era spaziale (Space Age) in cui il brand ha fatto la storia della moda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courreges Borsa A Mano ‘holy’: Ne vale la pena?

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