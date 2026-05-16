Il consigliere regionale Nicolò Pierini ha commentato la recente discussione sulla compensazione ambientale applicata all’acqua, in particolare riguardo ai quattro centesimi al metro cubo richiesti nelle aree interne dove si origina la risorsa idrica. La questione è stata sollevata dalla capogruppo del M5S durante una seduta del Consiglio Regionale, generando un acceso confronto tra le parti. Pierini ha accusato i gestori di aver bloccato ogni iniziativa in merito, suscitando ulteriori reazioni tra gli altri rappresentanti politici.

Il consigliere regionale Nicolò Pierini risponde alla polemica sui 4 centesimi al metro cubo di compensazione ambientale per le aree interne dove la risorsa idrica nasce, questione che la capogruppo M5S Marta Ruggeri ha portato martedì in Consiglio Regionale. "La legge regionale esiste ed è stata approvata dalla Regione Marche. Nel 2020 sono stati approvati anche i decreti attuativi, proprio per concludere una battaglia condivisa anche dal sottoscritto: dare finalmente a chi custodisce la montagna e la preziosa risorsa idrica un giusto riconoscimento. L’indennizzo previsto dalla legge regionale per le Unioni Montane non è bloccato dalla Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Compensazioni ambientali e acqua. Pierini: "I gestori bloccano tutto"

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