Como coppia americana derubata prima del matrimonio | il racconto della polizia

Una coppia americana ha vissuto un episodio spiacevole poco prima del matrimonio, quando la sposa è stata vittima di un furto. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’abito da sposa è stato sottratto durante un episodio avvenuto in prossimità della cerimonia. Gli agenti stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, ma al momento non ci sono ancora arresti o sospetti ufficiali. La coppia ha sporto denuncia e sta collaborando con le forze dell’ordine per cercare di recuperare il vestito e chiarire l’accaduto.

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Doveva essere uno dei momenti più importanti della loro vita, ma per alcune ore si è trasformato in un vero incubo. Una coppia arrivata dal New Jersey sul Lago di Como per celebrare il proprio matrimonio è stata vittima di un furto poche ore prima delle nozze. Tra gli oggetti rubati dall’auto parcheggiata in città c’era anche l’abito da sposa che la giovane americana avrebbe dovuto indossare durante la cerimonia. La vicenda, avvenuta a Como, si è però conclusa con un lieto fine grazie al rapido intervento della Polizia di Stato e ad alcune segnalazioni arrivate dai cittadini. Il furto poche ore prima del matrimonio La segnalazione delle... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Como, coppia americana derubata prima del matrimonio: il racconto della polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUM AND ABNER - Extras Sullo stesso argomento Como, rubato l’abito da sposa: matrimonio con brivido per una coppia del New JerseyComo – Era iniziato come un pomeriggio qualunque in centro a Como, e invece ha preso la piega di una favola urbana: due promessi sposi del New... “Lasciati prima del matrimonio”. Uomini e Donne, la coppia storica si è detta addioSembrava una di quelle storie destinate a durare nel tempo, nate sotto i riflettori ma capaci di conquistare il pubblico anche lontano dalle... Como, derubati prima delle nozze: la polizia ritrova l'abito da sposaUna coppia statunitense è stata derubata a Como prima del matrimonio. I due, originari del New Jersey e giunti sul lago per celebrare le nozze, sono stati vittime di un furto da parte di due ladri, ch ... tg24.sky.it Como, rubano abito da sposa ma viene ritrovato in strada: nozze salve per una coppia americanaI due turisti americani arrivano dal New Jersey per celebrare il loro matrimonio sul lago: il vestito custodito in una valigia in auto ... milano.repubblica.it