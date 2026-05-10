Nella classifica mondiale della MotoGP 2026, Marco Bezzecchi mantiene la prima posizione con 128 punti, seguito da vicino da Jorge Martin con 127 punti. La differenza tra i due piloti è di un solo punto, mentre Fabio Di Giannantonio si trova in terza posizione. La competizione si mantiene aperta, con i piloti che si sfidano nelle ultime gare della stagione. La classifica viene aggiornata dopo ogni gara disputata finora.

Marco Bezzecchi resta in testa alla classifica generale del Mondiale 2026 della MotoGP: dopo 5 gare l’italiano conduce con 128 punti, davanti allo spagnolo Jorge Martin, secondo a -1. I due hanno fatto il vuoto: Fabio Di Giannantonio è terzo a quota 84, a -44 dalla vetta. LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Martin batte Bezzecchi, corsa a due per il Mondiale. Caduta per Bagnaia Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: Martin precede Bezzecchi ed Ogura. Tripletta Aprilia StancoDe Filippis secondi nel trap misto ad Almaty. Taipei realizza il record del mondo Piazza d’onore per Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi resta al comando, Martin a -1

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