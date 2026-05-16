Città metropolitana Festicini è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza

La Città metropolitana ha nominato un nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza con un decreto sindacale. La nomina riguarda una figura incaricata di rappresentare le esigenze dei minori e di vigilare sulla tutela dei loro diritti. La nomina è stata ufficializzata di recente e prevede un incarico a tempo determinato. La figura si occuperà di monitorare le questioni legate ai minori e di collaborare con le istituzioni locali.

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