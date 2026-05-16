Città metropolitana Festicini è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza
La Città metropolitana ha nominato un nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza con un decreto sindacale. La nomina riguarda una figura incaricata di rappresentare le esigenze dei minori e di vigilare sulla tutela dei loro diritti. La nomina è stata ufficializzata di recente e prevede un incarico a tempo determinato. La figura si occuperà di monitorare le questioni legate ai minori e di collaborare con le istituzioni locali.
Lorenzo Festicini è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Città metropolitana, con il decreto sindacale n. 38 del 13 maggio 2026, firmato dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace.La nomina arriva al termine della procedura pubblica avviata dall’Ente. Il garante avrà il compito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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