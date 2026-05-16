L'ex calciatore, noto per aver vestito le maglie di club importanti, ha rivelato di aver sviluppato problemi con l’alcol, consumando fino a 70 birre e 15 caipirinhe in un solo giorno. Ha spiegato di aver iniziato a bere a 13 anni durante una festa e di aver sviluppato dipendenza nel corso degli anni. Ora, dopo aver attraversato momenti difficili, si definisce un pastore, condividendo il suo percorso di recupero e le sfide affrontate.

Per lui il calcio è stato un mezzo per un fine molto chiaro: bere. A 13 anni Cicinho si è avvicinato alle birre durante un festino con gli amici e da lì non si è più fermato fino ai 32. “Più crescevo e guadagnavo, più bevevo. A Roma ho fatto il record in un giorno: 70 birre, 15 caipirinha e due pacchetti di sigarette”. Oggi lo racconta con il sorriso di chi non ha più conti in sospeso col passato. L’alcol è stato la sua valvola di sfogo, il demone con cui combattere, tanto da portarlo a farsi 25 tatuaggi da ubriaco “perché avevo paura degli aghi e non volevo sentire dolore”. Nel 2007 sbarca a Roma dopo una chiamata su Skype con Totti: “I Galacticos siamo noi, vieni qui”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cicinho: "Distrutto dall’alcol: in un giorno 70 birre e 15 caipirinhe. Oggi sono un pastore"

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