A Chieti, nove candidati eletti sono scomparsi dai manifesti ufficiali di campagna elettorale, sollevando dubbi sulla regolarità delle procedure. La loro assenza dai materiali pubblicitari ha generato preoccupazioni sul possibile rinvio delle elezioni previste, mentre le autorità stanno cercando di chiarire come si sia verificato un errore di trascrizione così grave, che ha coinvolto i nomi di alcuni candidati e ha compromesso la corretta visualizzazione delle liste elettorali.

? Domande chiave Chi sono i nove candidati scomparsi dai manifesti ufficiali?. Come è stato possibile un errore di trascrizione così grave?. Perché la prefettura deve intervenire d'urgenza sulla lista elettorale?. Quando verranno comunicate le decisioni sul possibile rinvio del voto?.? In Breve Mancano 9 candidati su 32 della lista civica di Giancarlo Cascini.. Omissioni riguardano i posti dal 24esimo al 32esimo nei manifesti ufficiali.. Riccardo Di Gregorio chiede incontro urgente a Prefettura e Comune di Chieti.. Rischio rinvio per le consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio.. Nove nomi mancano all’appello nei manifesti elettorali... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, 9 candidati spariti dai manifesti: rischio rinvio elezioni

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