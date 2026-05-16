9 candidati in meno sui manifesti la lista di Cascini chiede una convocazione urgente | Possibile rinvio delle elezioni
A pochi giorni dalle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, i manifesti con i nomi dei candidati sono stati ridotti di almeno nove unità. La lista di Cascini ha richiesto una convocazione urgente delle autorità competenti, evidenziando il rischio di un possibile rinvio dell’intera tornata elettorale. Si tratta di un errore che potrebbe influire sulla corretta rappresentanza degli aspiranti alla carica di sindaco e sui tempi di svolgimento delle consultazioni.
Un errore imperdonabile che potrebbe persino pregiudicare lo svolgimento delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio prossimi a Chieti. A denunciarlo è Riccardo Di Gregorio, candidato consigliere della lista Chieti in Comune che?sostiene il candidato sindaco Giancarlo Cascini.Nei manifesti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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